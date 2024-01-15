Чому зупинились танкери

У Катарі прийняли рішення про тимчасову заборону вивезення скрапленого природного газу через Баб-ель-Мандебську протоку. Така необхідність виникла через обстріл коаліції США та Великої Британії об'єктів у Ємені, які належать хуситам.

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Потрібно зауважити, що через завдані удари, значно зросли ризики на вказаному морському шляху. Станом на тепер відомо про принаймні 5 суден, які були заблоковані ще з п'ятниці. Танкери прямували до протоки Червоного моря, що знаходиться на півдні.

Зараз судна перебувають у таких точках:

1 танкер – у Червоному морі.

1 – у Середземному морі, недалеко від Суецького каналу.

3 – у прибережній зоні Оману.

Саме коаліція США та Великобританії порекомендувала танкерам утриматися від перевезень. У відповідь на це, оператори 3 таких судів повідомили, що дотримуватимуться правил безпеки.

Зауважте! До цього хусити не нападали на торговельні судна такого типу. Однак, така імовірність однаково існує.

До чого призведе простій танкерів

Катар вважається одним з наймасштабніших експортерів скрапленого природного газу, зокрема для Європи та США. Переважно, сировина доставляється саме морським шляхом. Оскільки таке транспортування є найшвидшим.

Потрібно розуміти, що через зростання ризиків, паливо може надійти у кінцеву точку значно пізніше. Але навіть ця затримка не буде створювати значний дефіцит. Критичної ситуації не має виникнути і тому, що у країн-отримувачів газу є значні запаси.