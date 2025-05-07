Угода про надра з США: які зміни внесли та що вони означають

Згодом Верховна Рада розгляне законопроєкт про ратифікацію угоди щодо надр. Напередодні у Комітеті з питань зовнішньої політики внесли зміни до проєкту й пояснили, за що саме голосуватимуть депутати.

Оновлення в законопроєкті

Комітет Верховної ради з питань зовнішньої політики вирішив додати декілька абзаців у документ, проте вони несуть "редакційний характер" і не впливають на суть документа, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Вчора ми безпосередньо підтримали варіант, який був напрацьований разом з Міністерством закордонних справ та Кабінетом міністрів. На мою думку, ми вчора проголосували правильний варіант, але ми зрозуміли наших колег, дослухались до їхньої думки, пішли назустріч, зокрема, щоб розширити базу для голосування,

– каже голова комітету Олександр Мережко.

За його словами, на внесенні змін наполягали представники опозиційних фракцій. Тому до тексту додали тезу про те, що ратифікація Угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови не означає ратифікацію чи автоматичне схвалення парламентом Угоди про обмежене партнерство чи будь-яких інших угод.

За що голосуватимуть депутати

У тексті можуть згадуватися інші угоди чи документи, але це не означає, що Верховна Рада надає згоду і на них.

У тексті можуть згадуватись десятки інших угод, але юридичного значення це не має. Ми не даємо згоду на жодну з них. Вони не стають юридично обов’язковими внаслідок згадки чи присутності в тексті. Більше того, ми навіть не завжди можемо знати, чи існують ці документи взагалі,

– каже Мережко.

Отже, депутати голосуватимуть лише за ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.