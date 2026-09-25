Угорщина блокує нафтовий об'єкт для України: що вимагає Будапешт

Енергетична безпека нашої держави знову зіткнулася з політичними перепонами з боку сусідів. Поки за лаштунками тривають складні переговори, на публіку лунають доволі категоричні заяви.

Що вимагає Угорщина та до чого тут нафтопровід

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан підтвердила, що Будапешт і надалі виступає категорично проти будівництва нового нафтового об'єкта для потреб нашої держави. Водночас посадовиця заявила про нібито розв'язання конфлікту довкола "Карпатської вісімки" (C8), повідомляє Index.hu.

Зверніть увагу! За словами Орбан, під час Генасамблеї ООН вона провела низку непублічних зустрічей з очільником МЗС України Андрієм Сибігою. Вона наголосила, що поки в соцмережах точилися дискусії, дипломати активно шукали компроміс за зачиненими дверима. Для української економіки це означає, що диверсифікація постачання пального через угорський напрямок поки залишається на паузі, що змушує шукати інші шляхи для забезпечення енергетичної стабільності.

Головною умовою потепління відносин Будапешт називає освітні права угорської меншини. Міністерка зазначила, що щодня контактує з українським віцепрем'єром Всеволодом Ченцовим, який відповідає за підготовку відповідного законопроєкту.

Позитивні зміни у сфері прав меншин на Закарпатті можна очікувати не пізніше жовтня,

– заявила Орбан, анонсувавши швидке внесення документа до Верховної Ради.

Цей закон базуватиметься на червневих домовленостях між країнами і має розблокувати подальшу євроінтеграцію України, від якої залежить макрофінансова допомога.

Нагадаємо, що енергетичні та політичні суперечки між Києвом та Будапештом тривають вже не перший місяць. Угорщина послідовно використовує право вето в ЄС та двосторонні економічні проєкти як важіль впливу для просування інтересів своєї меншини на Закарпатті. Відмова від будівництва нафтооб'єкта є частиною ширшої стратегії тиску, яка безпосередньо впливає на логістику енергоресурсів до України в умовах війни та змушує український бізнес переплачувати за альтернативні маршрути постачання.