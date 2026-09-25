Что требует Венгрия и при чем здесь нефтепровод

Министерка иностранных дел Венгрии Анита Орбан подтвердила, что Будапешт по-прежнему категорически выступает против строительства нового нефтяного объекта для нужд нашей страны. В то же время чиновница заявила о якобы урегулировании конфликта вокруг "Карпатской восьмерки" (C8), сообщает Index.hu.

Обратите внимание! По словам Орбан, во время Генассамблеи ООН она провела ряд закрытых встреч с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Она подчеркнула, что пока в соцсетях велись дискуссии, дипломаты активно искали компромисс за закрытыми дверями. Для украинской экономики это означает, что диверсификация поставок топлива через Венгрию пока остается на паузе, что заставляет искать другие пути для обеспечения энергетической стабильности.

Главным условием потепления отношений Будапешт называет образовательные права венгерского меньшинства. Министр отметила, что ежедневно поддерживает контакты с украинским вице-премьером Всеволодом Ченцовым, который отвечает за подготовку соответствующего законопроекта.

Положительные изменения в сфере прав меньшинств в Закарпатье можно ожидать не позднее октября,

– заявила Орбан, анонсировав скорое внесение документа в Верховную Раду.

Этот закон будет основан на июньских договоренностях между странами и должен разблокировать дальнейшую евроинтеграцию Украины, от которой зависит макрофинансовая помощь.

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Напомним, что энергетические и политические споры между Киевом и Будапештом продолжаются уже не первый месяц. Венгрия последовательно использует право вето в ЕС и двусторонние экономические проекты в качестве рычага влияния для продвижения интересов своего меньшинства в Закарпатье. Отказ от строительства нефтяного объекта является частью более широкой стратегии давления, которая напрямую влияет на логистику энергоресурсов в Украину в условиях войны и вынуждает украинский бизнес переплачивать за альтернативные маршруты поставок.