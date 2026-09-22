Чому паливну угоду раптово скасували

Енергетична співпраця між сусідніми державами несподівано опинилася під загрозою зриву через внутрішні політичні суперечки, гучні заяви на найвищому рівні вже викликали різку реакцію дипломатів та змусили переглянути стратегічні плани. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр різко заблокував ініціативу щодо створення спільного стратегічного резерву пального з Україною. Проєкт мав реалізовуватися між українським державним "Нафтогазом" та угорською компанією Mol, про що повідомило агентство Bloomberg.

Жодного резерву пального на угорсько-українському кордоні чи деінде не буде,

– категорично заявив очільник угорського уряду у відповідь на запити опозиції щодо безпекових ризиків.

Головною причиною демаршу стало те, що керівник компанії Mol Жолт Ернаджі вів переговори та підписав меморандум без погодження з урядом, який володіє 25% акцій підприємства. Мадяр назвав такі дії топменеджера "неприйнятними", фактично анулювавши попередні домовленості, досягнуті на саміті "Карпатської вісімки" в Буковелі.

Важливо! Зі свого боку, представники Mol спробували згладити ситуацію, пояснивши, що угода мала виключно дослідницький характер. Вони зазначили, що на етапі вивчення потенціалу енергетичної співпраці залучення уряду нібито не вимагалося.

Як це вплине на Україну

Для українського енергетичного ринку та клієнтів "Нафтогазу" це означає необхідність шукати нові шляхи для зберігання стратегічних запасів пального в умовах постійних російських атак. Відмова Будапешта ускладнює логістику та змушує Київ переорієнтовуватися на інших європейських партнерів для забезпечення стабільності цін на АЗС.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив здивування таким кроком сусідів. "Здається, що хоча Віктора Орбана немає, його політика обструкціонізму та ізоляціонізму продовжує процвітати", – підкреслив український дипломат.

Зверніть увагу! Раніше Петер Мадяр тріумфально переміг на виборах у квітні, усунувши від влади прокремлівського лідера Віктора Орбана, який керував країною 16 років. Хоча новий прем'єр намагається демонструвати незалежність від Росії, зокрема виславши 10 підозрюваних російських шпигунів, його позиція щодо України залишається жорсткою.

Адміністрація Мадяра вже виступала проти прискореного вступу України до Європейського Союзу. Такі кроки продовжують гальмувати перезавантаження відносин між Києвом та Будапештом, залишаючи економічну співпрацю в заручниках політики.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 13 серпня поставив під сумнів угоду, яка була укладена його попередником Віктором Орбаном. Згідно з нею, російська державна компанія "Росатом" має збільшити потужності атомної енергетики Угорщини.