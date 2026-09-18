Угорщина готова попрощатися з російським газом: Будапешт назвав терміни

Угорщина планує виконати вимоги Європейського Союзу. Будапешт хоче повністю припинити закупівлі російського газу протягом наступного року.

Чому Угорщина готова відвернутись від Росії

Про кардинальні зміни в енергетичній політиці країни заявив міністр економіки та енергетики Іштван Капітань, пише Bloomberg.

За словами урядовця, Угорщина вже має достатньо трубопровідних сполучень, аби купувати газ на інших ринках за цілком конкурентними цінами.

Якщо ситуація розвиватиметься так, як це наразі виглядає, постачання газу до Угорщини може і буде забезпечене з інших джерел до жовтня 2027 року,

– наголосив Капітань.

Саме тоді, відповідно до правил ЄС, держави-члени мають припинити імпорт природного газу з Росії.

Окрім газу, уряд активно веде переговори щодо диверсифікації імпорту сирої нафти, який також значно залежить від Росії.

Яка ситуація навколо АЕС "Пакш"

Будапешт також переглядає проєкт розширення атомної електростанції "Пакш", який реалізують за участю російської держкорпорації "Росатом".

У 2014 році уряд колишнього прем'єра Віктора Орбана скасував міжнародний тендер на розширення АЕС та передав контракт Росії. Проєкт передбачав будівництво додаткових енергоблоків загальною потужністю 2 тисячі мегаватів.

Капітань зазначив, що наразі роботи суттєво відстають від початкового графіка. Тому тепер уряд оцінює, чи потрібне це розширення взагалі.

Перегляд ще триває, ми завершимо його до кінця року, і тоді ухвалимо рішення, чи потрібні Угорщині додаткові атомні енергоблоки в її енергетичному балансі,

– додав міністр.

За його словами, сучасні технології можуть дозволити продовжити приблизно на 20 років термін експлуатації чотирьох нинішніх атомних енергоблоків. Без такого продовження їхня робота мала б завершитися у 2032 році.

Нагадаємо, протягом останніх 16 років Віктора Орбан намагався поглибити енергетичні зв'язки з Москвою. Коли ЄС вирішив відмовитися від російського газу, Будапешт продовжував блокувати ініціативу та заявляв, що Угорщина не має змоги це зробити через відсутність виходу до моря.