Коли Україна припинить транспортувати російський газ

Російський газ продовжує надходити до країн ЄС через українську ГТС. При цьому "Нафтогаз" не має у цьому жодного інтересу.

Олексій Чернишов – голова НАК "Нафтогаз України" – в ефірі телемарафону розповів, що Україна не має жодного зацікавлення у цьому, інформує 24 Канал. Водночас транзит газу продовжується в інтересах країн ЄС.

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На сьогоднішні через газотранспортну систему Україну триває частковий транзит газу. Він продовжується в інтересах ЄС. Особливо тих країн, які не мають іншого джерела надходження природного газу,

– наголосив Чернишов.

Коли Україна припинить транзит російського газу

Без сумніву, Україна припинить транзит російського газу. Чернишов назвав це "питанням часу". ЄС стратегічно поступово відмовляється від "блакитного палива" з країни-терористки.

"А власний видобуток, збільшення українського видобутку може також додатково забезпечити європейців тим об'ємом природного газу, який буде додатково вироблений в Україні", – мовиться у повідомленні.

Споживання газу у країнах ЄС має досягнути рівня "нуль" вже у 2027 році. Наразі Україна отримує транзитну плату. Зокрема, за постачання газу в такі країни, як-от Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина.