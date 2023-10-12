План Б разом з МВФ: як Україна хоче зберегти міжнародну підтримку

Весь цивілізований світ підтримує Україну у її боротьбі за свою свободу. Водночас наразі наша держава потребує додаткового плану з МВФ.

Андрій Пишний – голова НБУ – пояснив, що Україна потребує додаткового плану з МВФ. Мовиться про продовження міжнародної фінансової підтримки України упродовж 2024 року.

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Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з Гітою Гопінат – заступницею директора-розпорядника МВФ. Пишний наголосив, що турбулентність може статися будь-де та у будь-який час. Необхідно розробити системний глобальний запобіжник.

Ми маємо розробити наш спільний детальний "План Б", щоб забезпечити сталість програми розширеного фінансування та зберегти макрофінансову стійкість України за будь-яких умов,

– мовиться у повідомлення.

Постійне представництво МВФ – знову Україні

У МВФ станом на жовтень 2023 року заявили, що в Україну повернулося їх постійне представництво.

"Я рада оголосити про відновлення роботи Постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми продовжуємо поглиблювати нашу співпрацю з Україною", – наголосила Крісталіна Георгієва.

Окрім того, у вересні цього розку МВФ розпочав місію у Варшаві з підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).