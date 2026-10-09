Україні з-за кордону повернули сотні тисяч євро: кошти були арештовані у Франції

Один із обвинувачених у справі щодо корупції на ДП "Поліграфкомбінат "Україна" визнав провину. Зокрема, особа погодилася відшкодувати завдані збитки.

Як Україна отримала 700 тисяч євро

Кошти на суму 700 тисяч євро були арештовані на його рахунках у Франції, про що повідомили у НАБУ.

Арешт зняли, а гроші перерахували на рахунок держпідприємства після:

затвердження угоди Вищим антикорупційним судом;

надання згоди Національною фінансовою прокуратурою Франції.

Такий результат – заслуга спільної слідчої групи (JIT), до якої входять детективи НАБУ, прокурори САП та правоохоронці Франції й Естонії.

У САП же зазначили, що кошти були арештовані на банківських рахунках одного з обвинувачених у справі, за пособництва якого реєструвалися договори з іноземними компаніями.

Експертну та координаційну підтримку забезпечили ініціатива StAR, Євроюст, а також платформи OECD GLEN і GFAR Action Series,

– йдеться у повідомленні.

Ідеться про вже третє надходження активів з-за кордону у справі:

торік у жовтні французька компанія SURYS перерахувала державі 3,37 мільйона євро;

у червні цього року повернули ще 450 тисяч євро.

Станом на сьогодні загалом перераховано 4,52 мільйона євро.

Нагадаємо: щодо ситуації у жовтні зазначалося, що це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатив іноземний суб'єкт.