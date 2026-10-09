Як Україна отримала 700 тисяч євро

Кошти на суму 700 тисяч євро були арештовані на його рахунках у Франції, про що повідомили у НАБУ.

Арешт зняли, а гроші перерахували на рахунок держпідприємства після:

затвердження угоди Вищим антикорупційним судом;

надання згоди Національною фінансовою прокуратурою Франції.

Такий результат – заслуга спільної слідчої групи (JIT), до якої входять детективи НАБУ, прокурори САП та правоохоронці Франції й Естонії.

У САП же зазначили, що кошти були арештовані на банківських рахунках одного з обвинувачених у справі, за пособництва якого реєструвалися договори з іноземними компаніями.

Експертну та координаційну підтримку забезпечили ініціатива StAR, Євроюст, а також платформи OECD GLEN і GFAR Action Series,

– йдеться у повідомленні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ідеться про вже третє надходження активів з-за кордону у справі:

торік у жовтні французька компанія SURYS перерахувала державі 3,37 мільйона євро;

у червні цього року повернули ще 450 тисяч євро.

Станом на сьогодні загалом перераховано 4,52 мільйона євро.

Нагадаємо: щодо ситуації у жовтні зазначалося, що це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатив іноземний суб'єкт.