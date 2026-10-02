Україна отримала 2,9 мільярда євро від ЄС, – Зеленський

Україна отримала нову допомогу у межах програми Ukraine Facility. У п'ятницю, 2 жовтня Києву спрямували 2,9 мільярда євро підтримки.

Що відомо про виділення нової допомоги

Гроші допоможуть забезпечити макрофінансову стійкість України та посилити нашу обороноздатність, про що повідомив український лідер Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський Президент України Дякую Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та державам – членам Європейського Союзу за рішення щодо виплати Україні 2,9 мільярда євро у межах Ukraine Facility. Дуже вчасна підтримка, що допоможе забезпечити макрофінансову стійкість України та посилити нашу обороноздатність.

Зеленський наголосив, що сумісна робота триває у повній координації, щоб реалізувати всі домовленості. Крім того, президент України ще раз подякував Євросоюзу за допомогу та солідарність.

Інформацію підтвердив і чинний прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він розповів, що в умовах складної ситуації з фінансами ці кошти критично важливі для стійкості держави, забезпечення ключових видатків і можливості спрямовувати більше власних ресурсів на оборону.

Це частина вже передбаченого фінансування в межах Ukraine Facility, отримання якого стало можливим завдяки виконанню Україною 10 індикаторів упродовж I, II кварталів 2026 років та попередніх,

– пояснив Сергій Корецький.

Вони стосуються:

банківського сектору;

енергетики;

аграрної політики;

транспорту;

інших сфер.

Зокрема, три індикатори виконали достроково.

Але проблема полягає у тому, що потреба у фінансуванні досі залишається критичною.

Ми максимально пришвидшуємо ухвалення всіх урядових рішень. Також працюємо з парламентом, щоб якнайшвидше прийняти необхідні законопроєкти,

– зазначив Корецький.

Нагадаємо, що про виплату, яка надається у межах програми Ukraine Facility, стало відомо ще у вересні.

Річ у тім, що Україна виконала 84 із 95 цільових показників, які потрібні для отримання фінансування. Це приблизно 88% показників. Це й дало можливість отримати нову допомогу.