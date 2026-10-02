Що відомо про виділення нової допомоги

Гроші допоможуть забезпечити макрофінансову стійкість України та посилити нашу обороноздатність, про що повідомив український лідер Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський Президент України Дякую Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та державам – членам Європейського Союзу за рішення щодо виплати Україні 2,9 мільярда євро у межах Ukraine Facility. Дуже вчасна підтримка, що допоможе забезпечити макрофінансову стійкість України та посилити нашу обороноздатність.

Зеленський наголосив, що сумісна робота триває у повній координації, щоб реалізувати всі домовленості.

Інформацію підтвердив і чинний прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він пояснив, що в умовах складної ситуації з фінансами ці кошти критично важливі для стійкості держави, забезпечення ключових видатків і можливості спрямовувати більше власних ресурсів на оборону.

Але проблема полягає у тому, що потреба у фінансуванні досі залишається критичною.

Ми максимально пришвидшуємо ухвалення всіх урядових рішень. Також працюємо з парламентом, щоб якнайшвидше прийняти необхідні законопроєкти,

– зазначив Корецький.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, що про виплату, яка надається у межах програми Ukraine Facility, стало відомо ще у вересні.

Річ у тім, що Україна виконала 84 із 95 цільових показників, які потрібні для отримання фінансування. Це приблизно 88% показників.