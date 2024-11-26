Єврокомісія хоче спрямувати кошти від заморожених активів Росії на оборону України

ЄС направляє частину заморожених російських активів на посилення обороноздатності України. Зокрема, 1 мільярд євро з другого траншу на розвиток української оборонної промисловості.

Військова підтримка України

Про це у Страсбурзі на пленарному засіданні Європарламенту, присвяченому підтримці України у протидії російській війні, сказав єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Вони повідомили, що з наступного траншу, обсягом 1,5 мільярда євро, запропоновано виділити 1 мільярд на підтримку української промисловості.

Ми мобілізували 1,5 мільярда євро надзвичайних надходжень від заморожених російських активів, 90% цього першого траншу будуть спрямовані через Європейський фонд миру для доставки (в Україну) пріоритетного обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси та засоби протиповітряної оборони, і вперше – на прямі замовлення від української оборонної промисловості,

–зазначив єврокомісар.

Він наголосив, що з початку російського вторгнення в Україну ЄС мобілізував близько 45,5 мільярда євро на військову підтримку, з яких 6,1 мільярда були спрямовані через Європейський фонд миру.

Зверніть увагу! Це дозволяє ЄС надавати Україні широкий спектр озброєнь, необхідних для відбиття агресії, зокрема бойові літаки F-16, які Україна отримала завдяки ініціативі Нідерландів, Данії та інших європейських країн.

Разом з цим, ми знаємо, що поточний рівень допомоги, яку ми надали, недостатній, щоб схилити ситуацію на полі бою на бік України. Ми знаємо, що Росія поставила всю свою економіку на військові рейки і розраховує на військову допомогу з Північної Кореї й Ірану, а також на суттєву підтримку, яку надає Китай. Ми маємо наростити нашу допомогу для України,

– наголосив єврокомісар.

Рейндерс додав, що ЄС та його країни-члени проводять тренування для українських військовослужбовців і мають намір досягти поставленої мети з підготовки 75 тисяч особового складу для ЗСУ вже до завершення зими.