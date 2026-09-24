У Раді ЄС схвалили нову виплату Україні: скільки коштів отримає Київ

Україна незабаром отримає майже 3 мільярда євро – після схвалення Радою ЄС восьмого регулярного траншу в межах Ukraine Facility. Майже 800 мільйонів євро вперше буде надано в межах позики на підтримку України.

Яку суму отримала Україна від ЄС

Наголошується, що схвалений платіж відображає успішне виконання Україною десяти цільових показників, про що йдеться на сайті Ради ЄС.

Наразі Україна виконала 84 із 95 цільових показників, передбачених планом. А це становить приблизно 88% показників, виконання яких було заплановано на цей момент.

Фінансування в межах Ukraine Facility спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності України, її відновлення та модернізації, забезпечення роботи державного управління, а також підтримку реформ,

– йдеться на сайті Ради.

У четвер, 24 вересня, Рада ЄС також внесла зміни до Плану України, включивши до нього вітальний добровільний фінансовий внесок Норвегії у розмірі 1 мільярда норвезьких крон (це приблизно 92 мільйони євро) у формі безповоротної допомоги.

Швеція вже надала додаткові добровільні внески на загальну суму понад 253 мільйони євро протягом минулого року.

Норвегія стала першою країною, що не є членом ЄС, яка зробила внесок до першого компонента Ukraine Facility.

Ба більше, нещодавно Велика Британія внесла понад 17 мільйонів євро до другого компонента.

Інформацію про виділення коштів підтвердив чинний прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Сергій Корецький Прем'єр-міністр України Ця підтримка є важливою для забезпечення фінансової стійкості України та спроможності держави продовжувати працювати в умовах повномасштабної війни. Вдячні європейським партнерам за незмінну єдність і солідарність з Україною. Очікуємо на якнайшвидше перерахування цих коштів.

Нагадаємо, що програма Ukraine Facility набула чинності 1 березня 2024 року. Вона передбачає понад 50 мільярдів євро у вигляді грантів і позик.