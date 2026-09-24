Какую сумму получила Украина от ЕС

Отмечается, что одобренный платеж отражает успешное выполнение Украиной десяти целевых показателей, о чем говорится на сайте Совета ЕС.

На данный момент Украина выполнила 84 из 95 целевых показателей, предусмотренных планом. А это составляет примерно 88% показателей, выполнение которых было запланировано на данный момент.

Финансирование в рамках Ukraine Facility направлено на укрепление макрофинансовой стабильности Украины, ее восстановление и модернизацию, обеспечение работы государственного управления, а также поддержку реформ,

– говорится на сайте Совета.

В четверг, 24 сентября, Совет ЕС также внес изменения в План Украины, включив в него приветственный добровольный финансовый взнос Норвегии в размере 1 миллиарда норвежских крон (это примерно 92 миллиона евро) в форме безвозвратной помощи.

Швеция уже предоставила дополнительные добровольные взносы на общую сумму более 253 миллионов евро в течение прошлого года.

Норвегия стала первой страной, не являющейся членом ЕС, которая внесла взнос в первый компонент Ukraine Facility.

Информацию о выделении средств подтвердил действующий премьер-министр Сергей Корецкий.

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Сергей Корецкий Премьер-министр Украины Эта поддержка является важной для обеспечения финансовой устойчивости Украины и способности государства продолжать работать в условиях полномасштабной войны. Благодарны европейским партнёрам за неизменное единство и солидарность с Украиной. Ожидаем скорейшего перечисления этих средств.

Более того, недавно Великобритания внесла более 17 миллионов евро во второй компонент.

Напомним, что программа Ukraine Facility вступила в силу 1 марта 2024 года. Она предусматривает выделение более 50 миллиардов евро в виде грантов и займов.