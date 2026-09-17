Какую помощь окажет Норвегия Украине

В 2026 году на эти цели предусмотрено 1 миллиард норвежских крон, что говорится на сайте правительства Норвегии.

Финансирование от Норвегии будет использовано для покрытия расходов украинского государственного управления и обеспечения бесперебойной работы страны,

– говорится в заявлении правительства.

Средства также будут направлены:

на поддержку антикоррупционных реформ;

реформ энергетического сектора.

Финансирование будет предоставляться через Ukraine Facility – специальный инструмент ЕС для гражданской поддержки Украины. В частности, Норвегия стала первой страной, не являющейся членом ЕС, которая предоставляет финансирование через Ukraine Facility.

Норвегия поддерживает стремление Украины к реформам и ее путь к членству в ЕС. В то же время украинским властям предоставляется крайне необходимое финансирование, чтобы они могли обеспечивать услуги, в которых нуждаются люди,

– заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Отмечается, что вклад Норвегии в первый компонент Ukraine Facility будет использован для бюджетной поддержки правительства Украины.

Кроме того, страна уже оказывает поддержку в рамках второго компонента Ukraine Facility – Ukraine Investment Framework.

В 2026 году Норвегия выделила 500 миллионов норвежских крон в рамках второго компонента на развитие энергетической инфраструктуры Украины.

500 миллионов норвежских крон в рамках второго компонента на развитие энергетической инфраструктуры Украины. В 2025 году Норвегия предоставила 1,5 миллиарда норвежских крон на помощь Украине в закупке газа для производства электроэнергии и теплоснабжения.

Напомним, что Швеция стала первой страной в Европейском Союзе, выделившей средства в рамках программы Ukraine Facility. Речь шла о 750 миллионах шведских крон, или примерно 66,4 миллиона евро.

А в июле Норвегия также направила помощь Украине. Страна внесла в Фонд поддержки энергетики Украины взнос в размере более 44,6 миллиона евро.