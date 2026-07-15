Какой вклад внесла Норвегия

На данный момент общий взнос Осло в Фонд составляет уже 209,2 миллиона евро, о чем сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Денис Шмыгаль Министр энергетики, первый вице-премьер-министр, временно исполняющий обязанности премьер-министра Украины Мы благодарны Норвегии за системную поддержку украинской энергетики. Очередной взнос партнеров в Фонд поможет укрепить устойчивость украинской энергосистемы, в частности в ходе подготовки к следующему отопительному сезону.

Шмыгаль подчеркнул, что благодаря взносам доноров закупается самое необходимое оборудование:

для восстановления поврежденных энергообъектов;

развития генерирующих мощностей.

Именно эти задачи сегодня являются одними из наших ключевых приоритетов,

– добавил Денис Шмыгаль.

За время работы Фонда поддержки энергетики Украины в него поступили грантовые средства на сумму более 2 миллиардов евро от 39 иностранных спонсоров из 26 стран-партнеров и 3 международных организаций.

Таким образом, союзники продолжают активно поддерживать Украину. В частности, и в сфере энергетики, поддержка которой крайне важна, особенно на фоне регулярных российских атак.

Что еще известно об украинской энергетике

Напомним, что сектор ветроэнергетики Украины демонстрирует устойчивый рост. Таким образом, страна стремится к энергетической независимости.

Также недавно Сумская область получила помощь от Великобритании. Регион получил энергетическую помощь в размере 300 тысяч евро.