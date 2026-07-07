За полгода в Украине ввели в эксплуатацию более 400 МВт новых ВЭС

В первом полугодии 2026 года в Украине начали работать 70 новых ветровых турбин общей мощностью 414,8 мегаватт. Об этом сообщила Украинская ветроэнергетическая ассоциация.

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В профильной ассоциации отмечают, что отрасль продолжает развиваться даже в условиях полномасштабной войны. Согласно опросу участников УВЭА, портфель новых ветроэнергетических проектов на 2027–2033 годы уже превышает 10 гигаватт. При этом будущие ветровые электростанции планируется строить почти во всех регионах Украины.

Наибольший рост ожидается в ближайшие годы

По прогнозам Украинской ветроэнергетической ассоциации, уже в 2027 году к энергосистеме могут подключить еще 1424 МВт новых ветровых мощностей.

Наиболее динамичный рост отрасли ожидается в 2028 и 2029 годах. Именно тогда планируется ввести в эксплуатацию 1773 МВт и 1972 МВт новых ВЭС соответственно. Кроме того, инвесторы все чаще реализуют современные энергетические комплексы, сочетающие ветровые электростанции, солнечную генерацию и системы накопления энергии.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что активное строительство новых ВЭС и гибридных энергетических объектов поможет Украине укрепить энергетическую безопасность, снизить зависимость от традиционной генерации и ускорить интеграцию в европейский энергетический рынок.

Напомним, что международные партнеры наращивают помощь для восстановления энергетической системы Украины, поврежденной массированными атаками российской армии. С начала года уже было отправлено 4 314 единиц энергетического оборудования.