Как "супер-Эль-Ниньо" может повлиять на энергосистему Индии

Возможное формирование супер-Эль-Ниньо создает серьезные риски для энергетической системы Индии, сообщает Bloomberg. Согласно исследованию аналитического центра Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), страна может столкнуться с самым большим дефицитом электроэнергии среди 110 государств, включенных в анализ.

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Эксперты прогнозируют, что в течение 12 месяцев, начиная с июля, дефицит электроэнергии может составить около 18 тераватт-часов. Основными причинами станут резкий рост спроса на кондиционирование воздуха, а также сокращение производства электроэнергии на гидроэлектростанциях и ветровых электростанциях.

По мнению аналитиков, компенсировать этот дефицит, скорее всего, придется за счет увеличения производства электроэнергии на угольных теплоэлектростанциях. Это может существенно замедлить реализацию планов Индии по сокращению использования ископаемого топлива.

Почему стране будет сложнее отказаться от угля

Индия планирует сократить долю угля в производстве электроэнергии до 64% уже к 2027 году, а в перспективе следующего десятилетия – примерно до 50%. В то же время сегодня на угольную генерацию по-прежнему приходится более 70% производства электроэнергии.

Эксперты CREA отмечают, что страна активно развивает солнечную энергетику. Так, в период с января по май солнечные электростанции обеспечивали почти четверть дневного пикового потребления электроэнергии, что помогло сдержать рост производства на тепловых электростанциях даже несмотря на рекордные волны жары.

Однако для дальнейшего сокращения зависимости от угля Индии необходимо значительно быстрее развивать системы накопления энергии и модернизировать электросети. Именно аккумуляторные хранилища позволят эффективнее использовать солнечную генерацию в вечерние часы, когда спрос на электроэнергию традиционно растет.

Обратите внимание! Эксперты считают, что климатические явления, подобные супер-Эль-Ниньо, будут все сильнее влиять на энергетическую политику крупных экономик. Для Индии это означает необходимость одновременно обеспечивать стабильность энергосистемы и ускорять инвестиции в накопители энергии, сетевую инфраструктуру и возобновляемые источники, чтобы избежать возврата к еще большей зависимости от угля.