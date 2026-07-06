Як супер Ель-Ніньйо може вплинути на енергосистему Індії

Можливе формування супер Ель-Ніньйо створює серйозні ризики для енергетичної системи Індії, повідомляє Bloomberg. Згідно з дослідженням аналітичного центру Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), країна може зіткнутися з найбільшим дефіцитом електроенергії серед 110 держав, які увійшли до аналізу.

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Експерти прогнозують, що протягом 12 місяців, починаючи з липня, нестача електроенергії може сягнути близько 18 терават-годин. Основними причинами стануть різке зростання попиту на кондиціонування повітря, а також скорочення виробництва електроенергії на гідроелектростанціях і вітрових електростанціях.

На думку аналітиків, компенсувати цей дефіцит найімовірніше доведеться шляхом збільшення виробництва електроенергії на вугільних теплоелектростанціях. Це може суттєво уповільнити реалізацію планів Індії щодо скорочення використання викопного палива.

Чому країні буде складніше відмовитися від вугілля

Індія планує скоротити частку вугілля у виробництві електроенергії до 64% уже до 2027 року, а в перспективі наступного десятиліття – приблизно до 50%. Водночас сьогодні на вугільну генерацію все ще припадає понад 70% виробництва електроенергії.

Експерти CREA зазначають, що країна активно розвиває сонячну енергетику. Так, у період із січня по травень сонячні електростанції забезпечували майже чверть денного пікового споживання електроенергії, що допомогло стримати зростання виробництва на теплових електростанціях навіть попри рекордні хвилі спеки.

Однак для подальшого скорочення залежності від вугілля Індії необхідно значно швидше розвивати системи накопичення енергії та модернізувати електромережі. Саме акумуляторні сховища дозволять ефективніше використовувати сонячну генерацію у вечірні години, коли попит на електроенергію традиційно зростає.

Зверніть увагу! Експерти вважають, що кліматичні явища на кшталт супер Ель-Ніньйо дедалі сильніше впливатимуть на енергетичну політику великих економік. Для Індії це означає необхідність одночасно забезпечувати стабільність енергосистеми та прискорювати інвестиції в накопичувачі енергії, мережеву інфраструктуру й відновлювані джерела, щоб уникнути повернення до ще більшої залежності від вугілля.