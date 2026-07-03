Імпорт електроенергії скоротився, а експорт суттєво зріс

У червні 2026 року Україна імпортувала із сусідніх країн 295 тисяч мегават-годин електроенергії. За попередніми оцінками аналітиків ExPro Electricity, це на 25% менше, ніж у травні.

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Водночас експорт української електроенергії продемонстрував протилежну динаміку. За місяць його обсяг зріс на 61% і досяг 151,5 тисячі мегават-годин.

Структура імпорту також зазнала змін через сезонні ремонти енергетичної інфраструктури в сусідніх країнах. Найбільшим постачальником електроенергії до України залишилася Угорщина, на яку припало 42% загального імпорту.

Друге місце посіла Словаччина із часткою 25%. Після завершення ремонту міждержавної лінії електропередачі обсяги імпорту зі словацького напрямку збільшилися з 941 мегават-години у травні до 74,3 тисячі мегават-годин у червні. Натомість постачання з Польщі скоротилися на 71%.

Україна залишається нетто-імпортером та готується до літніх навантажень

Попри активніше зростання експорту, Україна продовжує значно більше закуповувати електроенергії за кордоном, ніж продає. За підсумками першого півріччя 2026 року імпорт становив 4,3 мільйона мегават-годин, тоді як експорт – лише 309 тисяч мегават-годин.

Таким чином, за шість місяців обсяги імпорту перевищили експорт майже у 14 разів, що свідчить про збереження залежності української енергосистеми від зовнішніх поставок.

Водночас голова правління Укренерго Віталій Зайченко раніше зазначав, що літня спека та масове використання кондиціонерів збільшують споживання електроенергії приблизно на 25%. За його словами, за відсутності нових російських ударів українська енергосистема має високі шанси працювати без обмежень. Однак у разі продовження атак на енергетичну інфраструктуру в липні та серпні можливі системні відключення електроенергії тривалістю до п'яти годин на добу, насамперед у вечірні години.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що нинішнє скорочення імпорту не свідчить про повне вирішення проблем енергосистеми. Подальша ситуація залежатиме від погодних умов, рівня внутрішнього споживання, можливостей імпорту електроенергії та безпекової ситуації, яка й надалі залишається ключовим фактором стабільної роботи енергетичного сектору України.