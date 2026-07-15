Який внесок зробила Норвегія

Наразі загальний внесок Осло до Фонду становить вже 209,2 мільйона євро, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.

Денис Шмигаль Міністр енергетики, перший віцепрем'єр-міністр, тимчасово виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України Ми вдячні Норвегії за системну підтримку української енергетики. Черговий внесок партнерів до Фонду допоможе посилити стійкість української енергосистеми, зокрема під час підготовки до наступного опалювального сезону.

Шмигаль наголосив, що завдяки внескам донорів закуповується найнеобхідніше обладнання:

для відновлення пошкоджених енергооб’єктів;

розвитку генеруючих потужностей.

Саме ці завдання сьогодні є одними з наших ключових пріоритетів,

– додав Денис Шмигаль.

За час роботи Фонду підтримки енергетики України до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2 мільярди євро від 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій.

Таким чином, союзники продовжують активно підтримувати Україну. Зокрема, й у сфері енергетики, чия підтримка є вельми важливою, зокрема на тлі регулярних російських атак.

Що ще відомо про українську енергетику

Нагадаємо, що сектор вітроенергетики України демонструє стійке зростання. Таким чином, країна прагне до енергетичної незалежності.

Також нещодавно Сумщина отримала допомогу від Великої Британії. Регіон отримав енергетичну допомогу на 300 тисяч євро.