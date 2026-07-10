Какой регион получил поддержку от Великобритании

Прифронтовая область получила поддержку через Фонд поддержки энергетики Украины, о чем сообщили в Министерстве энергетики Украины.

В ее состав вошли строительные материалы и электротехническое оборудование, цель которых:

усилить защиту инфраструктуры;

повысить устойчивость объектов критической инфраструктуры;

обеспечить более надежное электроснабжение населенных пунктов области.

Только за последние два месяца объем помощи, предоставленной Лондоном для Сумской области, превысил 300 тысяч евро. Часть оборудования была доставлена раньше сроков, предусмотренных контрактами. Это позволило оперативнее обеспечить потребности региона.

Великобритания остается одним из ключевых партнеров Украины в энергетическом секторе, системно поддерживая восстановление и укрепление энергетической инфраструктуры, в частности в прифронтовых областях,

– говорится в сообщении.

Таким образом, Великобритания остается надежным союзником Украины. Лондон регулярно поддерживает Киев, оказывая различные виды помощи и вводя санкции против Кремля.

Что еще известно об энергетической помощи Украине

В рамках гранта ЕБРР и Международной ассоциации развития в этом году правительство направит средства на внедрение современных систем STATCOM и их физическую защиту. Речь идет о стабилизаторах для энергосети Украины.

В частности, с начала года в Украину поступило более 4 000 единиц энергетического оборудования. Киев ожидает дальнейшую энергетическую поддержку от союзников.