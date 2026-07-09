На что Украина направит более 880 миллионов гривен

Более 880 миллионов гривен грантовых средств от Европейского банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития в этом году будут использованы для внедрения современных систем STATCOM и их физической защиты. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, еще в феврале международные партнеры увеличили общий объем грантового финансирования в рамках инвестиционного проекта "Второй проект по передаче электроэнергии" до 240 миллионов долларов.

Теперь правительство приняло решение, позволяющее направить часть этих средств именно на установку систем STATCOM и защиту оборудования. Для этого внесены изменения в постановление Кабинета Министров от 10 мая 2024 года № 534.

Между тем Украина начинает переход к новому этапу развития энергосистемы и запускает конкурс на строительство более 1,5 гигаватта новых генерирующих мощностей. Инвесторам уже представлены требования к будущим проектам и предоставлено время для подачи предложений.

Что такое STATCOM и почему эта технология важна

STATCOM – это современная система компенсации реактивной мощности, которую используют для стабилизации работы электросетей. Она помогает поддерживать необходимый уровень напряжения даже при резких изменениях потребления или генерации электроэнергии, что особенно важно в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру.

Установка таких систем позволит предотвращать аварии и каскадные отключения после повреждения энергообъектов, повысить устойчивость энергосистемы во время пиковых нагрузок, интегрировать большие объемы возобновляемой энергетики, сократить потери электроэнергии при передаче и расширить возможности трансграничной торговли электроэнергией.

Системы STATCOM уже широко используются в странах Европейского Союза и США. Их внедрение является одним из обязательств Украины на пути интеграции в европейский энергетический рынок и полноценной работы в энергосистеме ENTSO-E.

Эксперты отмечают, что инвестиции в такие технологии имеют стратегическое значение. Они не только помогают быстрее восстанавливать энергосистему после российских ударов, но и закладывают основу для ее модернизации по европейским стандартам, что повысит надежность электроснабжения и энергетическую безопасность Украины в долгосрочной перспективе.

В то же время в правительстве позаботились и о развитии атомной энергетики как стратегически важной для экономики Украины. Так, Кабинет Министров принял решение о финансовой поддержке государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Средства будут направлены на модернизацию производства, увеличение добычи урановой руды и укрепление энергетической безопасности Украины.