На що Україна спрямує понад 880 мільйонів гривень

Понад 880 мільйонів гривень грантових коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку цього року використають для впровадження сучасних систем STATCOM та їхнього фізичного захисту. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, ще у лютому міжнародні партнери збільшили загальний обсяг грантового фінансування в межах інвестиційного проєкту "Другий проєкт з передачі електроенергії" до 240 мільйонів доларів.

Тепер уряд ухвалив рішення, яке дозволяє спрямувати частину цих коштів саме на встановлення систем STATCOM та захист обладнання. Для цього внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів від 10 травня 2024 року №534.

Тим часом, Україна починає перехід до нового етапу розвитку енергосистеми та запускає конкурс на будівництво понад 1,5 гігавата нових генеруючих потужностей. Інвесторам уже представили вимоги до майбутніх проєктів і надали час для подання пропозицій.

Що таке STATCOM і чому ця технологія важлива

STATCOM – це сучасна система компенсації реактивної потужності, яку використовують для стабілізації роботи електромереж. Вона допомагає підтримувати необхідний рівень напруги навіть за різких змін споживання чи генерації електроенергії, що особливо важливо в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру.

Встановлення таких систем дозволить запобігати аваріям і каскадним відключенням після пошкодження енергооб'єктів, підвищити стійкість енергосистеми під час пікових навантажень, інтегрувати більші обсяги відновлюваної енергетики, скоротити втрати електроенергії під час передачі та розширити можливості транскордонної торгівлі електроенергією.

Системи STATCOM уже широко використовуються в країнах Європейського Союзу та США. Їх впровадження є одним із зобов'язань України на шляху інтеграції до європейського енергетичного ринку та повноцінної роботи в енергосистемі ENTSO-E.

Експерти зазначають, що інвестиції у такі технології мають стратегічне значення. Вони не лише допомагають швидше відновлювати енергосистему після російських ударів, а й закладають основу для її модернізації за європейськими стандартами, що підвищить надійність електропостачання та енергетичну безпеку України у довгостроковій перспективі.

Водночас, в уряді подбали і про розвиток ядерної енергетики, як стратегічно важливої для економіки України. Так, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про фінансову підтримку державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Кошти спрямують на модернізацію виробництва, збільшення видобутку уранової руди та зміцнення енергетичної безпеки України.