Інвесторів запрошують до будівництва нових енергетичних потужностей

Комісія з проведення конкурсу на будівництво нової генерації офіційно затвердила конкурсну документацію та вимоги до потенційних учасників. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

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За його словами, конкурс передбачає створення 1505 мегават нових високоманеврених генеруючих потужностей. Відтепер потенційні інвестори мають 20 днів, щоб надати свої зауваження та пропозиції до конкурсної документації.

Нові енергетичні об'єкти планують звести у найбільш енергодефіцитних регіонах країни – Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Київській областях, а також у столиці.

Які вимоги висувають до нових електростанцій

До участі у конкурсі допускатимуть лише абсолютно нові генеруючі установки, які раніше не використовувалися. Кожен об'єкт повинен мати гарантовану потужність не менше 10 мегават, бути обладнаний другим рівнем захисту, забезпечувати роботу навіть за відсутності напруги у зовнішній мережі та мати розрахунковий термін експлуатації щонайменше 20 років або 100 тисяч годин роботи.

Для підтримки інвесторів держава планує компенсувати можливу різницю в ціні електроенергії у години пікового навантаження – вранці та ввечері. Крім того, уряд опрацьовує механізм страхування воєнних ризиків у разі пошкодження або знищення обладнання за допомогою інструменту дерискінгу, розробленого Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

За словами Дениса Шмигаля, очікується, що всі заплановані потужності будуть введені в експлуатацію до кінця 2027 року.

Цікаво! Експерти зазначають, що запуск конкурсу є важливим кроком для зміцнення енергетичної безпеки України. Будівництво нової розподіленої генерації має підвищити стійкість енергосистеми до атак, зменшити дефіцит потужностей та створити додаткові стимули для залучення приватних інвестицій в енергетичний сектор.

Тим часом Україна продовжує активно нарощувати потужності відновлюваної енергетики попри війну. Лише за перше півріччя 2026 року в країні ввели в експлуатацію понад 400 мегават нових вітрових електростанцій.