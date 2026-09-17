Яку допомогу надасть Норвегія для України

У 2026 році на ці цілі передбачено 1 мільярд норвезьких крон, про що йдеться на сайті уряду Норвегії.

Фінансування від Норвегії буде використано для покриття видатків українського державного управління та забезпечення безперебійної роботи країни,

– йдеться у заяві уряду.

Кошти також спрямуються:

на підтримку антикорупційних реформ;

реформ енергетичного сектору.

Фінансування надаватиметься через Ukraine Facility – спеціальний інструмент ЄС для цивільної підтримки України. Зокрема, Норвегія стала першою країною, яка не є членом ЄС, що надає фінансування через Ukraine Facility.

Норвегія підтримує прагнення України до реформ і її шлях до членства в ЄС. Водночас надається вкрай необхідне фінансування українській владі, щоб вона могла забезпечувати послуги, яких потребують люди,

– заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

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Наголошується, що внесок Норвегії до першого компонента Ukraine Facility буде використано для бюджетної підтримки уряду України.

Крім того, країна вже надає підтримку через другий компонент Ukraine Facility – Ukraine Investment Framework.

У 2026 році Норвегія виділила 500 мільйонів норвезьких крон у межах другого компонента на розвиток енергетичної інфраструктури України.

500 мільйонів норвезьких крон у межах другого компонента на розвиток енергетичної інфраструктури України. У 2025 році Норвегія надала 1,5 мільярда норвезьких крон на допомогу Україні у закупівлі газу для виробництва електроенергії та теплопостачання.

Нагадаємо, що Швеція стала першою країною в Європейському Союзі, яка виділила кошти у рамках програми Ukraine Facility. Йшлося про 750 мільйонів шведських крон або приблизно 66,4 мільйона євро.

А у липні Норвегія також спрямувала допомогу Україні. Країна внесла до Фонду підтримки енергетики України внесок у розмірі понад 44,6 мільйона євро.