Зеленський підписав рекордний санкційний пакет проти "тіньового флоту" Росії
- Зеленський підписав указ про введення найбільшого санкційного пакету проти російського "тіньового флоту".
- До санкційного списку увійшли 656 суден, які плавають під прапорами понад 50 юрисдикцій.
Зеленський підписав указ про введення пакету санкцій проти російского "тіньового флоту". Він став найбільшим з коли-небудь застосованих.
Рішення про санкції схвалили у РНБО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України та самого президента Володимира Зеленського.
Що відомо про новий пакет санкцій України проти тіньового флоту Росії?
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію санкцій проти "тіньового флоту" Росії за рішенням РНБО.
До санкційного списку потрапили 656 суден. Відтак цей пакет санкцій проти тіньового флоту Росії став рекордним.
В пакеті судна, які ходять не лише під російським прапором, але й під прапорами інших держав – зокрема, це понад 50 юрисдикцій,
– наголосив президент.
США надали Україні негласний дозвіл бити по тіньовому флоту Росії
США надали Україні дозвіл на удари по російському "тіньовому флоту", що транспортує нафту, та навіть надають розвідувальні дані для їх здійснення.
Москва вважає ці дії піратством, їх засудив також президент Туреччини Реджеп Ердоган.