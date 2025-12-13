Зеленський підписав рекордний санкційний пакет проти "тіньового флоту" Росії

Зеленський підписав указ про введення пакету санкцій проти російского "тіньового флоту". Він став найбільшим з коли-небудь застосованих.

Рішення про санкції схвалили у РНБО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України та самого президента Володимира Зеленського.

Що відомо про новий пакет санкцій України проти тіньового флоту Росії?

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію санкцій проти "тіньового флоту" Росії за рішенням РНБО.

До санкційного списку потрапили 656 суден. Відтак цей пакет санкцій проти тіньового флоту Росії став рекордним.

В пакеті судна, які ходять не лише під російським прапором, але й під прапорами інших держав – зокрема, це понад 50 юрисдикцій,

– наголосив президент.

США надали Україні негласний дозвіл бити по тіньовому флоту Росії