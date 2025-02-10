Україна розширює імпорт газу з Євросоюзу
- Україна імпортує газ з Євросоюзу в обсязі 16,3 мільйона кубометрів, включаючи 7,1 мільйона з Угорщини, 7,3 мільйона зі Словаччини та 1,8 мільйона з Польщі.
- Після російських ракетних ударів по газовій інфраструктурі Україна різко збільшила імпорт газу, оскільки зниження видобутку та труднощі з вилученням палива з підземних сховищ можуть вимагати збільшення імпорту.
Україна збереже високий рівень імпорту газу в розмірі 16,3 мільйона кубометрів. Про це стверджують дані оператора державної газотранспортної системи.
Україна збільшує імпорт газу
Україна імпортує 7,1 мільйона кубометрів газу з Угорщини, 7,3 мільйона кубометрів зі Словаччини та 1,8 мільйона кубометрів із Польщі, передає 24 канал з посиланням на Reuters.
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Зокрема минулого тижня Україна різко збільшила імпорт газу. Це відбулося після серії російських ракетних ударів по об'єктах газової інфраструктури.
Крім того, у січні Росія випустила десятки ракет і дронів:
- по Львівській області, де розташовані газові сховища;
- по Харківській області, яка є основним газовидобувним регіоном України.
Україна може зберігати близько 30 мільярдів кубометрів газу, однак припинила розкривати обсяги запасів у сховищах, оскільки вони стали регулярною мішенню російських ракетних атак з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року,
– йдеться у матеріалі.
Важливо! Зниження видобутку газу та труднощі з вилученням палива з підземних сховищ можуть змусити Київ збільшити обсяги імпорту.