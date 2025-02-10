Украина увеличивает импорт газа

Украина импортирует 7,1 миллиона кубометров газа из Венгрии, 7,3 миллиона кубометров из Словакии и 1,8 миллиона кубометров из Польши, передает 24 канал со ссылкой на Reuters.

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В частности, на прошлой неделе Украина резко увеличила импорт газа. Это произошло после серии российских ракетных ударов по объектам газовой инфраструктуры.

Кроме того, в январе Россия выпустила десятки ракет и дронов:

по Львовской области, где расположены газовые хранилища;

по Харьковской области, которая является основным газодобывающим регионом Украины.

Украина может хранить около 30 миллиардов кубометров газа, однако прекратила раскрывать объемы запасов в хранилищах, поскольку они стали регулярной мишенью российских ракетных атак с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года,

– говорится в материале.

Важно! Снижение добычи газа и трудности с извлечением топлива из подземных хранилищ могут заставить Киев увеличить объемы импорта.