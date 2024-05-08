За тиждень в Україні стрімко зросла ціна на популярний овоч

Ціни на ріпчасту цибулю в Україні зросли на 19% за тиждень. Здорожчання відбулося через збільшення торгової активності та зменшення пропозиції високоякісної цибулі на ринку.

Чому цибуля подорожчала

Зараз фермери продають якісну цибулю за ціною від 14 до 22 гривень за кілограм, тоді як раніше ціни не перевищували 18 гривень за кілограм.

Читайте також Наслідки атак росіян: чому може зрости тариф на електроенергію

Причиною зростання цін вважають досить високий попит на ріпчасту цибулю. При цьому, учасники ринку все частіше нарікають на відсутність якісного продукту.

Як змінилася вартість цибулі / Джерело зображення: East Fruit

Попри значне подорожчання ріпчастої цибулі в Україні на 58% порівняно з початком травня 2023 року, ціни все ще в середньому на 58% нижчі за торішні. Учасники ринку припускають, що ціни можуть продовжити зростати через зменшення запасів у сховищах.

Що буде з цінами далі

Наразі, хоча ціна на цибулю зросла, вона все ще на 64% нижча, ніж минулого року. Чи вдасться досягти минулорічних рівнів цін, поки невідомо.

! Виробники попереджають, що подальше зростання вартості може бути неможливим через погіршення стану збережених на складах запасів, що ускладнює їх продаж.

Станом на 8 травня, ціни на цибулю у великих супермаркетах України такі: