Ціни ростимуть швидше: голова НБУ попередив про прискорену інфляцію

У найближчі місяці в Україні прискориться інфляція, що вплине на ціни – вони ростимуть. Серед причин такого є підвищення тарифів, непрямих податків та акцизів на пальне.

Чому інфляція в Україні пришвидшуватиметься

Голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу заявив, що в Україні прогнозується прискорення інфляції в Україні найближчим часом.

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Однією із причин цього є підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Андрій Пишний Голова Нацбанку України НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року (5% +/- 1 відсоткового пункту).

Пишний пояснив, що така цінова динаміка визначатиметься передусім збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни – дещо нижчими врожаями після минулорічних рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами, а також підвищенням тарифів на електроенергію.

Ще одна додаткова причина

Відповідно до інфляційного звіту НБУ наприкінці зими, у 2024 році прогнозувалося помірне пришвидшення інфляції. Втім наступного року, інфляція увійде до цільового діапазону НБУ і знизиться до 5,8%, а у 2026 році – до 5%.

Ще один внесок до показника інфляції цьогоріч є потенційне підвищення непрямих податків й акцизів для фінансування бюджетних потреб.

Водночас воно підтримає обороноздатність країни та стійкість публічних фінансів,

– каже Пишний.

Найбільше подорожчало масло у травні – на 15,1%. Крім того, фрукти виросли в ціні на 8,7%, молоко – на 7,9%, сир та домашній сир – 7,4%.

У той час яйця подешевшали аж на 35,6%, овочі – на 17,4%, цукор – на 14,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 7,4%.