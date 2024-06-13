Чому інфляція в Україні пришвидшуватиметься
Голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу заявив, що в Україні прогнозується прискорення інфляції в Україні найближчим часом.
Читайте також Мосбіржа більше не торгує доларами та євро: які будуть економічні наслідки для Росії
Однією із причин цього є підвищення тарифів на електроенергію для населення.
НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року (5% +/- 1 відсоткового пункту).
Пишний пояснив, що така цінова динаміка визначатиметься передусім збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни – дещо нижчими врожаями після минулорічних рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами, а також підвищенням тарифів на електроенергію.
Ще одна додаткова причина
Ще один внесок до показника інфляції цьогоріч є потенційне підвищення непрямих податків й акцизів для фінансування бюджетних потреб.
Водночас воно підтримає обороноздатність країни та стійкість публічних фінансів,
– каже Пишний.
- Найбільше подорожчало масло у травні – на 15,1%. Крім того, фрукти виросли в ціні на 8,7%, молоко – на 7,9%, сир та домашній сир – 7,4%.
- У той час яйця подешевшали аж на 35,6%, овочі – на 17,4%, цукор – на 14,2%.
- Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 7,4%.