Чому інфляція в Україні пришвидшуватиметься

Голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу заявив, що в Україні прогнозується прискорення інфляції в Україні найближчим часом.

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Однією із причин цього є підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Андрій Пишний Голова Нацбанку України НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року (5% +/- 1 відсоткового пункту).

Пишний пояснив, що така цінова динаміка визначатиметься передусім збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни – дещо нижчими врожаями після минулорічних рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами, а також підвищенням тарифів на електроенергію.

Нагадуємо! Відповідно до інфляційного звіту НБУ наприкінці зими, у 2024 році прогнозувалося помірне пришвидшення інфляції. Втім наступного року, інфляція увійде до цільового діапазону НБУ і знизиться до 5,8%, а у 2026 році – до 5%.

Ще одна додаткова причина

Ще один внесок до показника інфляції цьогоріч є потенційне підвищення непрямих податків й акцизів для фінансування бюджетних потреб.

Водночас воно підтримає обороноздатність країни та стійкість публічних фінансів,

– каже Пишний.

Зауважте! За даними Держстату, у травня річна інфляція в Україні прискорилася до 3,3%, порівняно з 3,2% у квітні. Відтак, за травень ціни зросли на 0,6%, а з початку року – на 2,0%.