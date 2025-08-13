В Україні запустили мультирахунок "Дія.Картка". Завдяки йому можна отримувати державні виплати та зберігати особисті кошти. Це значно спростить використання грошей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Він назвав низку переваг такого мультирахунку.

Що відомо про "Дія.Картку"?

Михайло Федоров уже розповів про переваги такого запровадження. Її можна оформити через застосунок Дія або банки-партнерів, серед них ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. Незабаром перелік банків розшириться.

Замість кількох карток – одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу,

– написав він.

Послугою можуть скористатися всі українці від 18 років. Для цього достатньо мати паспорт та РНОКПП. На мультирахунок уже можна отримати:

виплати по програмах "єКнига" та "єМалятко";

військові облігації;

виплати по програмі "Ветеранський спорт";

допомогу по безробіттю;

допомогу ВПО;

виплату пенсій;

допомогу від міжнародних організацій та інші.

Вже невдовзі на "Дія.Картку" також можна буде отримати виплату за програмою "Пакунок школяра". Водночас "Національний кешбек" та "єВідновлення" працюють окремо й не входять до мультирахункової картки.