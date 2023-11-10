У країнах ЄС побільшало біженців — за вересень їх кількість збільшилася на 31,9 тисячі осіб

На 30 вересня 2023 року майже 4,2 мільйона осіб, які виїхали з України внаслідок російського вторгнення, отримали тимчасовий прихисток в країнах ЄС. Найбільше переселенців за час війни прийняли Німеччина, Польща та Чехія.

Куди виїжджали найбільше

У порівнянні з кінцем серпня 2023 року кількість біженців з України в ЄС збільшилася на 31 920 осіб. Це — 0,8% від загальної кількості від початку повномасштабного вторгнення. Для порівняння, у серпні приріст становив 41,3 тисячі осіб. У липні та червні — по 45,9 та 45,8 тисячі осіб.

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У вересні найбільший абсолютний приріст переселенців спостерігався в Німеччині — там оселилися 19 205, це +1,6% від загальної кількості за місяць. Серед лідерів також Нідерланди, які прийняли 3 685 осіб — тобто +2,8% та Ірландії, яка прихистила 2 875 українців, тобто +3,2%.

Де скорочується кількість біженців

П'ять країн у вересні зафіксували зменшення кількості осіб, які перебувають під тимчасовим захистом.

Серед них:

Чехія, де кількість біженців зменшилась на 7 125 осіб, тобто 2%;

Франція де кількість біженців зменшилась на 2 155, тобто 3,2%;

Польща де кількість біженців зменшилась на 1 895 тобто 0,2%;

Словенія де кількість біженців зменшилась на 405, тобто 4,6%;

Люксембург де кількість біженців зменшилась на 10 тобто 0,2%.

Важливо! 28 вересня 2023 року Європейська рада погодила продовжити тимчасовий захист для осіб, які втікають від війни Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Дані стосуються осіб, яким було присвоєно статус тимчасового захисту.

На 30 вересня 2023 року громадяни України складали понад 98% від загальної кількості осіб під тимчасовим захистом. Дорослі жінки становили майже половину (46,5%) осіб під тимчасовим захистом в ЄС. Діти складали трохи більше третини (33,7%), тоді як дорослі чоловіки становили менше однієї п'ятої (19,9%) від загальної кількості.