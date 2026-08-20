Росія продовжує атакувати бізнеси: пошкоджень зазначили дві компанії

Росія продовжує атакувати українські бізнеси. Це стосується різних закладів, складів, магазинів тощо.

Що відомо про атаку на Yves Rocher Ukraine

Зокрема, про російську атаку повідомила у Фейсбук відома компанія Yves Rocher Ukraine﻿.

У дописі розповіли, що внаслідок масованої атаки Росії склад, де зберігається продукція компанії, був суттєво пошкоджений.

Наразі Yves Rocher тимчасово припиняє приймати онлайн-замовлення та працює над відновленням.

Про статус вже оформлених замовлень українці проінформують після оцінки наслідків.

Наші бутіки продовжують працювати, але асортимент може бути обмежений. Дякуємо за розуміння,

– підсумували у компанії.

Яка є інформація про атаку на "Фора"

Також про подібні події повідомила компанія "Фора". Там розповіли, що Росія знову атакувала логістику – постраждав склад у Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція.

Але люди не постраждали внаслідок ударів. Команда завчасно вивела працівників із розподільчого центру.

Наголошується, що цей склад компанія почала використовувати лише минулого тижня – після попередньої атаки на логістичну інфраструктуру. І сьогодні знову перебудовує маршрути та шукає нові рішення.

Ваша довіра і те, що ви продовжуєте обирати "Фора", сьогодні особливо важливі для нас. Нас намагаються зупинити вдруге за дуже короткий час. Але "Фора" продовжує працювати. Дякуємо всім, хто поруч,

– додали у дописі.

Також цієї ночі ракети знищили "Файних льодів" розподільчий склад у Києві. Як розповіли у Threads, цей склад забезпечував не тільки столицю, а ще 12 міст України.

Тонни морозива, обладнання, транспорт... Ми вже працюємо над альтернативними шляхами постачання, зберігання та логістики. Але можуть бути перебої з наявністю та асортиментом,

– попередили у компанії.

Українцям також повідомили, що люди залишились ціли внаслідок атаки, а також попросили поставитися з розумінням щодо ситуації.

Нагадаємо, що також росіяни активно завдають ударів по "Новій пошті". Минулого тижня ворог атакував відділенню у Краматорську. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

Крім того, Росія атакує не лише бізнес. Окупанти посилали удари об'єктах Групи Нафтогаз. Лише за останній тиждень росіяни атакували 13 разів.