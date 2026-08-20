Економіка Новини економіки Росія продовжує атакувати бізнеси: пошкоджень зазначили дві компанії
20 серпня, 16:44
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Оновлено - 16:45, 20 серпня

Росія продовжує атакувати бізнеси: пошкоджень зазначили дві компанії

Валерія Моргун

Росія продовжує атакувати українські бізнеси. Це стосується різних закладів, складів, магазинів тощо.

Що відомо про атаку на Yves Rocher Ukraine

Зокрема, про російську атаку повідомила у Фейсбук відома компанія Yves Rocher Ukraine﻿.

У дописі розповіли, що внаслідок масованої атаки Росії склад, де зберігається продукція компанії, був суттєво пошкоджений.

  • Наразі Yves Rocher тимчасово припиняє приймати онлайн-замовлення та працює над відновленням.
  • Про статус вже оформлених замовлень українці проінформують після оцінки наслідків.

Наші бутіки продовжують працювати, але асортимент може бути обмежений. Дякуємо за розуміння,
– підсумували у компанії. 

Яка є інформація про атаку на "Фора"

Також про подібні події повідомила компанія "Фора". Там розповіли, що Росія знову атакувала логістику – постраждав склад у Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція.

Але люди не постраждали внаслідок ударів. Команда завчасно вивела працівників із розподільчого центру.

Наголошується, що цей склад компанія почала використовувати лише минулого тижня – після попередньої атаки на логістичну інфраструктуру. І сьогодні знову перебудовує маршрути та шукає нові рішення.

Ваша довіра і те, що ви продовжуєте обирати "Фора", сьогодні особливо важливі для нас. Нас намагаються зупинити вдруге за дуже короткий час. Але "Фора" продовжує працювати. Дякуємо всім, хто поруч,
– додали у дописі.

Також цієї ночі ракети знищили "Файних льодів" розподільчий склад у Києві. Як розповіли у Threads, цей склад забезпечував не тільки столицю, а ще 12 міст України.

Тонни морозива, обладнання, транспорт... Ми вже працюємо над альтернативними шляхами постачання, зберігання та логістики. Але можуть бути перебої з наявністю та асортиментом,
– попередили у компанії.

Українцям також повідомили, що люди залишились ціли внаслідок атаки, а також попросили поставитися з розумінням щодо ситуації.

Нагадаємо, що також росіяни активно завдають ударів по "Новій пошті". Минулого тижня ворог атакував відділенню у Краматорську. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

Крім того, Росія атакує не лише бізнес. Окупанти посилали удари об'єктах Групи Нафтогаз. Лише за останній тиждень росіяни атакували 13 разів.

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