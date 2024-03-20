Обійдуться без транзиту: українська ГТС спроможна функціонувати без Росії

Після припинення транзиту російського газу через Україну наша газотранспортна система зможе функціонувати у звичному режимі. Для цього розвивають співпрацю з іншими країнами.

Українські ГТС працюватимуть стабільно

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Дмитро Липпа повідомив у телемарафоні, що українська ГТС стабільно працюватиме і без російського транзиту газу.

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Дмитро Липпа Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Ті тести й випробування, і той досвід, який має наш колектив, дає повну впевненість, що ми зможемо жити і технічно забезпечувати доставку газу до всіх наших споживачів

Нині Україна нарощує економічну співпрацю у польському та південному напрямках. Мовиться про доступ до LNG-терміналів Польщі та доставку газу з Греції в Україну через Болгарію т Румунію.

Ми будемо компенсувати ті надходження, які маємо сьогодні, через більш тісну співпрацю з європейськими партнерами,

– додав він.

Уже зараз газ з інших країн надходить до України, тоді як торік країни ЄС лише завозили ресурс на зберігання у червні.

Через українську ГТС до Європи надходить близько 14 мільярдів кубометрів газу на рік, тоді як європейці споживають на рік близько 350 мільярдів кубометрів.