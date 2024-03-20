Украинские ГТС будут работать стабильно
Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Дмитрий Липпа сообщил в телемарафоне, что украинская ГТС будет стабильно работать и без российского транзита газа.
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Те тесты и испытания, и тот опыт, который имеет наш коллектив, дает полную уверенность, что мы сможем жить и технически обеспечивать доставку газа ко всем нашим потребителям
Сейчас Украина наращивает экономическое сотрудничество в польском и южном направлениях. Говорится о доступе к LNG-терминалам Польши и доставке газа из Греции в Украину через Болгарию т Румынию.
Мы будем компенсировать те поступления, которые имеем сегодня, через более тесное сотрудничество с европейскими партнерами,
– добавил он.
Уже сейчас газ из других стран поступает в Украину, тогда как в прошлом году страны ЕС только завозили ресурс на хранение в июне.