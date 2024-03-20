Українські ГТС працюватимуть стабільно
Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Дмитро Липпа повідомив у телемарафоні, що українська ГТС стабільно працюватиме і без російського транзиту газу.
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Ті тести й випробування, і той досвід, який має наш колектив, дає повну впевненість, що ми зможемо жити і технічно забезпечувати доставку газу до всіх наших споживачів
Нині Україна нарощує економічну співпрацю у польському та південному напрямках. Мовиться про доступ до LNG-терміналів Польщі та доставку газу з Греції в Україну через Болгарію т Румунію.
Ми будемо компенсувати ті надходження, які маємо сьогодні, через більш тісну співпрацю з європейськими партнерами,
– додав він.
Уже зараз газ з інших країн надходить до України, тоді як торік країни ЄС лише завозили ресурс на зберігання у червні.