Україна знову стала нетто-експортером яблук: що змінилося на ринку

Україна відновила позиції на світовому ринку яблук після непростого сезону 2024/25. Завдяки більшому врожаю та скороченню імпорту країна знову стала нетто-експортером цієї продукції.

Україна наростила експорт яблук

Після складного сезону 2024/25 український яблучний сектор демонструє відновлення. За даними AgroTimes, країна знову стала нетто-експортером яблук завдяки збільшенню обсягів поставок за кордон та різкому скороченню імпорту.

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Керівник компанії-експортера USPA Fruit Володимир Гуржій зазначив, що в сезоні 2024/25 Україна експортувала близько 16,8 тисячі тонн яблук, тоді як імпорт становив 18,2 тисячі тонн. Уже в період із липня 2025 року по квітень 2026 року ситуація кардинально змінилася: експорт перевищив 22 тисячі тонн, а імпорт скоротився приблизно до 5,5 тисячі тонн.

За словами експерта, ключовою причиною такого результату став значно більший урожай яблук порівняно з попереднім роком. Зростання пропозиції дозволило українським виробникам активніше працювати на зовнішніх ринках.

Найбільшими покупцями українських яблук залишаються Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Узбекистан, Туреччина та Швеція. Водночас українські виробники дедалі частіше використовують експорт не лише як спосіб отримати кращу ціну, а й як можливість диверсифікувати ринки збуту та знизити комерційні ризики.

Скільки коштують яблука в українських супермаркетах

Попри активізацію експорту, українські покупці можуть знайти яблука в магазинах за досить широким діапазоном цін. Вартість залежить від сорту, походження продукції та торговельної мережі.

Станом на початок липня популярні супермаркети пропонують яблука за такими цінами:

АТБ – від 49,95 гривні за кілограм;

– від 49,95 гривні за кілограм; Сільпо – від 54,90 гривні за кілограм, преміальні сорти – до 89–99 гривні за кілограм;

– від 54,90 гривні за кілограм, преміальні сорти – до 89–99 гривні за кілограм; Varus – від 52,90 гривні за кілограм;

– від 52,90 гривні за кілограм; Novus – від 49,99 гривні за кілограм;

– від 49,99 гривні за кілограм; Metro – від 47,90 гривні за кілограм, залежно від сорту та країни походження.

Найдоступнішими залишаються українські сезонні яблука, тоді як імпортні та преміальні сорти коштують значно дорожче.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що відновлення експорту свідчить про поступове зміцнення позицій українського садівництва на міжнародному ринку. Водночас достатній внутрішній урожай дозволяє утримувати пропозицію на високому рівні, що допомагає уникнути різкого зростання цін для українських споживачів навіть за активних поставок за кордон.

Тим часом після кількох тижнів стрімкого подорожчання білоголова капуста в Україні почала дешевшати. Фермери змушені переглядати ціни через збільшення пропозиції та слабкий попит з боку покупців.