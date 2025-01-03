Українці почали переказувати менше коштів з-за кордону

У 2024 році обсяг переказів заробітчан в Україну скоротився майже на 400 мільйонів доларів. Загалом за час повномасштабного вторгнення суми переказів зменшилися на 2-3 мільярди доларів.

Заробітчани переказують в Україну менше коштів

У період з січня по травень 2024 року приватні грошові перекази з-за кордону досягли 4,37 мільярда доларів.

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Це на 376 мільйонів доларів, або 8,59%, менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Зауважте! Показники НБУ на 2024 рік демонструють подальше поступове скорочення переказів, зокрема в останніх місяцях року.

Як зменшувалися перекази

У 2023 році спостерігалася аналогічна тенденція. Під час повномасштабного вторгнення обсяг грошових переказів, які українці надсилали з-за кордону, зменшився.

Тоді ця сума складала близько 10–12 мільярдів доларів. До війни українці надсилали з-за кордону від 12 до 15 мільярдів доларів щороку. Згодом ці суми знизились на 2–3 мільярди доларів.

Зауважте! Для порівняння, у 2021 році українці перевели рекордну суму – 15 мільярдів доларів.