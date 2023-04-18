Долар по 42: очікування українського бізнесу залишаються песимістичними

Українські підприємства очікують, що у наступні 12 місяців курс долара складе у середньому 42,18 гривні. Такі результати показало опитування Національного банку щодо ділових очікувань компаній.

Такий прогноз є дещо кращим за торішній, коли у середньому очікувалося, що долар складе 42,59 гривні за долар.

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Для проведення дослідження Нацбанк опитав 644 компанії з 21 регіону України. Окрім того, у наступні 12 місяців очікується:

скорочення обсягів виробництва товарів та послуг суттєво нижчими темпами: баланс

відповідей – “мінус” 16.7% (у IV кварталі 2022 року – “мінус” 32.3%);

нижча інфляція – зростання споживчих цін на 20.7% (у попередньому кварталі – 23.3%);

незначне послаблення девальваційних процесів – середнє значення обмінного курсу –

зниження рівня ділової активності суттєво нижчими темпами: індекс ділових очікувань

(ІДО) – 91.2% (у попередньому кварталі – 83.5%). Пом’якшення оцінок респондентів відбулося

за всіма складовими індексу.

На додаток, уперше за останніх чотири квартали підприємства очікують зростання майбутніх обсягів реалізації продукції власного виробництва.

Найголовнішим фактором, що стримує розвиток підприємств, залишаються воєнні дії та їх

наслідки. Помітно послабився вплив “значних коливань курсу гривні”.

Курс валют сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 18 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,50 гривні (без змін проти 17 квітня), а купити за 38 гривень (без змін).

Готівкове євро банки купують за 40,80 гривень (без змін), а продають в середньому за 41,60 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,57 гривні (+7 копійок), а продають – за 37,84 гривні (-13 копійок), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 41,01 гривні (-3 копійки), а продаж – 41,43 гривні (-11 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,73 гривні (-10 копійок), а продаж – 37,85 гривні (-14 копійок).

Євро купують по 41,07 гривні (-23 копійки), а продають за 41,35 гривні (-16 копійок).