Українці можуть розраховувати на нову допомогу: про які сім'ї йдеться
9 березня 2023, 10:45Читать новость на русском
Джерело:Благодійний фонд "Дитячі містечка"
Українці можуть отримати фінансову допомогу від благодійної організації "Дитячі містечка". Пріоритетною категорію для фонду є українці з прийомними дітьми.
Виплати можна отримати у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.
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Хто саме може отримати допомогу
- ті українці, які раніше не отримували грошову допомогу від СОС “Дитячі містечка”;
- сім’ї з числа прийомних сімей;
- дитячі будинки сімейного типу;
- опікунські сім’ї, де виховується хоча б 1 дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування.
Скільки складають виплати
Розмір грошової допомоги від організації 2 200 гривень на 1-го члена сім’ї (батьки та діти до 18 років). Ці виплати здійснюються протягом 3-х місяців. Зареєструвати заявку можна до 31 березня за посиланням.
Яку ще допомогу можуть отримати українці
- Українці, що постраждали внаслідок бойових дій, можуть отримати грошову допомогу від агентства ООН у справах біженців. Організація надасть кошти для нагальних потреб, як-от тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни.
- Фінансову допомогу можна отримати від французької благодійної організації ACTED. Звернутися по допомогу можна за телефоном 0 800 33 69 36.
- Благодійну допомогу від BHA & Save The Children можуть отримати переселенці, які перемістилися протягом листопада-грудня 2022 року до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської та Чернівецької областей.