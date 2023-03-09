Українці можуть розраховувати на нову допомогу: про які сім'ї йдеться

Українці можуть отримати фінансову допомогу від благодійної організації "Дитячі містечка". Пріоритетною категорію для фонду є українці з прийомними дітьми.

Виплати можна отримати у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

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Хто саме може отримати допомогу

ті українці, які раніше не отримували грошову допомогу від СОС “Дитячі містечка”;

сім’ї з числа прийомних сімей;

дитячі будинки сімейного типу;

опікунські сім’ї, де виховується хоча б 1 дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування.

Скільки складають виплати

Розмір грошової допомоги від організації 2 200 гривень на 1-го члена сім’ї (батьки та діти до 18 років). Ці виплати здійснюються протягом 3-х місяців. Зареєструвати заявку можна до 31 березня за посиланням.

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