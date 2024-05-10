На пенсію доведеться йти пізніше: теперішнє покоління українців працюватиме більше

Уряд планує вжити заходів для повернення українців із-за кордону для вирішення соціальних проблем, особливо щодо підтримки пенсіонерів. Через співвідношення працюючих осіб до пенсіонерів, українцям доведеться працювати довше.

На пенсію доведеться йти пізніше

З огляду на складне співвідношення між кількістю працюючих і пенсіонерів, яке зараз становить 1:1, українці будуть змушені працювати довше, щоб забезпечити себе на старість.

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Також потрібно враховувати аспекти громадського здоров'я і забезпечити превентивні заходи для запобігання захворюванням, вважають у Мінсоцполітики.

Якими будуть вимоги до стажу

Підвищення народжуваності та забезпечення активного довголіття без реінтеграції українців, які зараз перебувають за кордоном, буде складним завданням.

Для виходу на пенсію у 60 років в Україні страховий стаж зростатиме кожного року з 2025 по 2028 рік.

Потрібна кількість стажу зростатиме так:

у 2025 році – мінімум 32 роки страхового стажу;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 роки;

до 2028 року вимога збільшиться до 35 років страхового стажу.

Особи, які планують виходити на пенсію у віці 63 роки, зіткнуться з поступовим збільшенням вимог до страхового стажу з 2025 по 2028 рік.

у 2025 році – від 22 до 32 років;

у 2026 році – від 23 до 33 років;

у 2027 році – від 24 до 34 років;

і до 2028 року – від 25 до 35 років.

Однак для тих, хто досягне віку 65 років, для виходу на пенсію достатньо мати лише 15 років страхового стажу.