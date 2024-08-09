Деякі українці зможуть отримати грошову допомогу від міжнародної організації

Українцям, які живуть у межах 10 кілометрів від лінії зіткнення або кордону з Росією, нададуть разову грошову допомогу. УВКБ ООН виділить таким людям кошти у розмірі 21 тисячі гривень.

Кому нададуть кошти

Ця підтримка спрямована на закупівлю твердого побутового палива для домогосподарств у прифронтових областях.

Читайте також Чи будуть скасовані виплати для ВПО з 1 вересня

Про цю програму розповіла віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук під час засідання з гуманітарного реагування на Харківщині.

Ірина Верещук Віцепрем'єр-міністерка України Часу на підготовку до зимового періоду залишилося небагато. Тому ми маємо вчасно вжити необхідних заходів, щоб прифронтові громади впевнено пройшли зиму.

Зокрема Харківська ОВА отримала завдання проаналізувати потреби мешканців кількох громад: Дворічанської, Куп'янської та Вовчанської.

Регіон також отримає 15 мобільних газових котелень для забезпечення стабільної роботи об'єктів життєдіяльності.