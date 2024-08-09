Кому предоставят средства

Эта поддержка направлена на закупку твердого бытового топлива для домохозяйств в прифронтовых областях.

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Об этой программе рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук во время заседания по гуманитарному реагированию на Харьковщине.

Ирина Верещук Вице-премьер-министр Украины Времени на подготовку к зимнему периоду осталось немного. Поэтому мы должны вовремя принять необходимые меры, чтобы прифронтовые громады уверенно прошли зиму.

В частности Харьковская ОВА получила задание проанализировать потребности жителей нескольких громад: Двуречанской, Купянской и Волчанской.

К слову! Регион также получит 15 мобильных газовых котельных для обеспечения стабильной работы объектов жизнедеятельности.