Отменят ли выплаты
Чиновница Ирина Верещук заверила, что с 1 сентября изменения для ВПО внедряться не будут. То есть выплаты для переселенцев продолжат поступать.
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Ко мне обращаются люди из числа ВПЛ, которые жалуются на то, что некоторые представители местной власти угрожают лишить их выплат, если дети не будут учиться в офлайн-режиме с 1 сентября. Это неправда, никто не имеет права лишить выплат только за то, что дети не будут учиться в очном режиме. Поэтому хочу успокоить мам, которые волнуются по этому поводу.
По словам Верещук, указанные выплаты продолжат поступать тем, кто получал их раньше. Сейчас это ориентировочно 1,5 миллиона человек.