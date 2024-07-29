Почему платежки могут вырасти

По словам энергетиков, для такого парадокса есть несколько причин. Во-первых, с июня тариф на электроэнергию вырос до 4,32 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления.

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Поэтому уже второй месяц подряд украинцам приходится платить за электричество по новой, более высокой цене.

Кроме того, в облэнерго отмечают, что несмотря на длительные отключения электроэнергии, объемы потребления не уменьшились.

Например! Если раньше большинство украинцев запускали стиральные машины вечером, то теперь делают это, когда есть электричество. Аналогичная ситуация с другими бытовыми приборами: пылесосом, электроплитой, электрочайником, телевизором, нагревательным бойлером и тому подобное.

То есть потребители используют приборы в прежнем объеме, но в часы, когда есть электроэнергия.

Уменьшить суммы в платежках можно, соблюдая простые правила:

выключать приборы из розеток, когда они не используются;

пользоваться энергоэффективной техникой;

заменить старые лампочки на LED-лампы.

Важно! В то же время графики почасовых отключений вводятся для стабилизации энергосистемы и уменьшения нагрузки на нее.