Кому не пересчитают субсидию
Отдельным категориям граждан нужно будет обратиться в Пенсионный фонд с новым заявлением и декларацией о доходах для получения субсидии.
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Большинство получателей субсидий получат их автоматически, если их данные об имущественном состоянии или составе домохозяйств не изменились.
Однако определенные категории граждан должны обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и декларацией о доходах и расходах для получения субсидии.
Среди них:
- Заявитель или член домохозяйства арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги.
- В составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица.
- Количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных.
- Домохозяйство претендует на назначение субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
- Лица, которые имеют право на выплату, но в отопительный сезон субсидию было назначено в размере 0 гривен.