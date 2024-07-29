Кому не пересчитают субсидию

Отдельным категориям граждан нужно будет обратиться в Пенсионный фонд с новым заявлением и декларацией о доходах для получения субсидии.

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Большинство получателей субсидий получат их автоматически, если их данные об имущественном состоянии или составе домохозяйств не изменились.

Однако определенные категории граждан должны обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и декларацией о доходах и расходах для получения субсидии.

Среди них:

  • Заявитель или член домохозяйства арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги.
  • В составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица.
  • Количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных.
  • Домохозяйство претендует на назначение субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
  • Лица, которые имеют право на выплату, но в отопительный сезон субсидию было назначено в размере 0 гривен.