Какие льготы имеют пенсионеры по возрасту в Украине

Если лицо имеет пенсионное удостоверение, оно может рассчитывать на бесплатный проезд на всех видах транспорта, кроме такси. В частности это касается и железной дороги, но только пригородного сообщения.

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Чтобы иметь льготы на ЖКУ, стоит оформить субсидию, однако эта услуга доступна не только для пенсионеров. Однако, если пенсионер проживает в сельской местности, он может получить скидку на коммуналку в размере 100%.

Юридические услуги тоже бесплатные для пенсионеров, или же находятся под существенной скидкой. В частности, говорится о:

профессиональная консультация;

защите прав и интересов;

представление интересов гражданина.

Пенсионерам аннулировали налог

Пенсионерам аннулировали земельный налог. Главное условие – их участок должен соответствовать определенным лимитам: